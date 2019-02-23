"النقض" تؤيد أحكام السجن المؤبد لـ 3 متهمين بحرق كنيسة في كرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

رفضت محكمة النقض، اليوم السبت، طعون 3 متهمين على الحكم الصادر بحقهم بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بـ"حرق كنيسة كفر حكيم" في كرداسة.

وأيدت المحكمة الأحكام الصادرة بحق المتهمين.

كانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، قضت في وقت سابق، بالسجن المؤبد لـ 3 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا ب"حرق كنيسة كفر حكيم" بكراسة.

المتهمون هم، محمد علي وشعيب محمود سعد ومصطفى عبده.

وكانت النيابة العامة، أسندت للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم، اتهامات بالتورط في حريق "كفر حكيم" بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013، بالتزامن مع قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل، فضلًا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.