أخبار مصر | تيسيرا على المحامين.. استخراج كارنيه المحامين العرب بنقابة الإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تيسيرا على المحامين.. استخراج كارنيه المحامين العرب بنقابة الإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مركز خدمة محامي الإسكندرية، عن استخراج كارنيه اتحاد المحامين العرب وقبول اشتراكات المحامين الخاصة بالاتحاد لعام ٢٠١٩، وذلك بمقر النقابة العامة بالإسكندرية في المنشية، تحت إشراف أعضاء النقابتين العامة والفرعية بالمحافظة.

وقال السيد نايف، عضو مجلس النقابة العامة، إن ذلك يأتي تيسيرًا على المحامين، بدلا من تحملهم عناء السفر للتجديد من مقر اتحاد المحامين العرب بالقاهرة، مشيرًا إلى أن الخدمة متاحة على مدار العام مجانا.

وكان أعلن اتحاد المحامين العرب عن الأوراق المطلوبة للانتساب إليه بالعضوية الفردية، من خلال نشر صورة من الإعلان عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وبالنسبة للمحامين المصريين، يتعين على الراغب في الالتحاق بالاتحاد تقديم صورة من بطاقة العضوية بالنقابة للعام الحالي، وصورة شخصية، على أن يسدد مبلغ 120 جنيهًا كرسوم للاشتراك عن عام ينتهي في 31 ديسمبر، ورسوم التجديد السنوية 70 جنيهًا، وفي حالة حصول المحامي على شهادة دكتوراة يحضر صورة من الأصل.

أما الاشتراك للمحامين العرب، فيتطلب تقديم صورة من كارنية أو ترخيص مزاولة المهنة، وصورة شخصية، بينما يسدد 110 دولارات رسوم عن عام ينتهي في 31 ديسمبر، ورسوم التجديد السنوية 60 دولارًا.

ونوه الاتحاد بأنه يتم سداد الاشتراك من خلال مقر الاتحاد، أو عن طريق إيداع الرسوم بحساب الاتحاد البنكي.