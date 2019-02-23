أخبار مصر | "مستقبل وطن" عن استضافة مصر للقمة العربية الأوروبية: "القاهرة عادت لدورها الريادي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مستقبل وطن" عن استضافة مصر للقمة العربية الأوروبية: "القاهرة عادت لدورها الريادي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن استضافة مدينة السلام شرم الشيخ فعاليات القمة الأولى للجامعة العربية والاتحاد الأوروبي، غدًا الأحد، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي ودونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي حدث تاريخي ويعطي فرصة حقيقة لتعزيز التواصل والتعاون بين الدول العربية والأوروبية أكثر مما عليه الآن.

وأضاف منظور، في بيان، أن استضافة مثل هذا الحدث على أرض مصر بمثابة شهادة دبلوماسية عربية أوروبية لها انطباعًا إيجابيًا من كافة دول العالم تجاه مصر بأنها عادت لدورها الريادي بالقارة كما كانت عليه في السابق بل أفضل عما كانت عليه، مُشيرًا إلى استضافة قمة الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي لها دلالات سياسية في المقام الأول وتعبر عن قناعة وثقة المجتمع الدولي بالوضعية السياسية المُتميزة لمصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وريادتها بدول المنطقة، مُذكرًا أن القمة ستتناول التحديات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة الماضية وأهما قضايا مجابهة الإرهاب وتعزيز الاستثمار بين الدول العربية والأوروبية والتصدي لظاهرة الهجرة غير شرعية، وزيادة التبادل الثقافي والاقتصادي.

وأكد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن هناك ما لا يقل عن 24 زعيم من زعماء دول الاتحاد الأوروبي سيشاركون في القمة المُنتظرة، وتابع:"هذا الإقبال الدبلوماسي رفيع المستوى يستهدف خلق قنوات تواصل جديدة لفتح مرحلة جديدة من التعاون بين الكتلتين الإقليميتين لمصلحة شعوب تلك الدول".

