مصر | عاجل.. تخفيف أحكام الإعدام إلى المؤبد والسجن بقضية "خلية وجدي غنيم"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تخفيف أحكام الإعدام إلى المؤبد والسجن بقضية "خلية وجدي غنيم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة النقض اليوم في الطعن المقيد برقم ٢٠١٤٢ لسنة ٨٧ ق في القضية المعروفة إعلاميا بخلية وجدي غنيم بقبول الطعن شكلا للطاعنين.

وفي الموضوع بتصحيح الحكم باستبدال عقوبة السجن المؤبد بعقوبة الإعدام المحكوم بها على الطاعن عبدالله هشام محمود حسين، وباستبدال عقوبة السجن المؤبد بعقوبة الإعدام المحكوم بها على الطاعن عبدالله عيد عمار، وباستبدال عقوبة السجن المشدد خمسة عشر عاما بعقوبة السجن المؤبد المحكوم بها على الطاعن محمد عصام الدين حسن بحر، وباستبدال عقوبة السجن المشدد خمسة عشر عاما بعقوبة السجن المؤبد المحكوم بها على الطاعن محمد عبدالحميد أحمد عبدالحافظ، وباستبدال عقوبة السجن المشدد خمسة عشر عاما بعقوبة السجن المؤبد المحكوم بها علي الطاعن احمد محمد طارق حسن الحفناوي، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.