مصر | اللواء عادل عزب بـ"اقتحام الحدود" يشرح خطة "التوحش" لسيطرة مليشيات الإخوان على شمال سيناء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اللواء عادل عزب بـ"اقتحام الحدود" يشرح خطة "التوحش" لسيطرة مليشيات الإخوان على شمال سيناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، الاستماع لشهادة اللواء عادل عزب مسئول ملف النشاط الإخواني بالأمن الوطني، فى محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و26 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "اقتحام الحدود الشرقية".

وقال الشاهد، إن القيادي خالد مشعل أجرى اجتماعا في نوفمبر 2010 مع مستشار الرئيس الإيراني، تحدثوا خلاله عن قيام عناصر الحرس الثورى الإيراني بتدريب عناصر لاقتحام الحدود المصرية، مع رفع حركة حماس درجات استعدادها وذلك وفقا لتعليمات التنظيم الدولي للإخوان.

وأشار الشاهد إلى انه لم يكن الاجتماع الاول او الاخير، حيث أجتمع المتهم خيرت الشاطر مع قيادات حركة حماس والحرس الثورى الإيرانى عام 2005 داخل لبنان، للاتفاق على ترشيح مجموعة من الخبراء العسكريين الخاضعين لهم وذلك لوضع تصور لتنفيذ الشق العسكري من خطة اقتحام الحدود المصرية.

وشرح الشاهد المرحلة الحاسمة فى الخطة، بعنوان "التوحش" والتى كان من المقرر ان يتولى تنفيذها المليشيات المسلحة من حماس وحزب الله، وعناصر الاخوان المصرية التى سيتم تدريبها على حمل السلاح، وتضمنت ايضا الخطة ارتكاب عمليات قتل واسعة النطاق الهدف منها انسحاب الشرطة من المشهد بالكامل، وتولى تلك العناصر مهام عمل الشرطة فى المنطقة التى يحتلوها لإظهار السيطرة التامة على المناطق التى دخلوا فيها وهذا ما تم تنفيذه بمدينة رفح، ويتم تشكيل لجان شعبية من العناصر الإخوانية والجنائية والتكفيرية الموجودة فى شمال سيناء لإظهار إحكام السيطرة على المنطقة، والجهاد الشعبى وهو تنظيم تظاهرات عارمة فى جميع المحافظات، ويقوموا فيها بترديد هتافات عدائية ضد النظام وأجهزة الدولة والشرطة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وبعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس و بحضور ياسر زيتون رئيس نيابة امن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" وقررت إعادة محاكمتهم.