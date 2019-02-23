مصر | "صدمه جرار زراعي".. مصرع بائع فاكهة في العياط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "صدمه جرار زراعي".. مصرع بائع فاكهة في العياط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتلقى اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، إخطارا من العميد عبد الرحمن أبو ضيف رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا لرئيس مباحث مركز شرطة العياط من الأهالي، مفاده مصرع شخص، إثر اصطدامه بجرار زراعي بقرية العطف، دائرة المركز.
وتوصلت تحريات العقيد علي عبدالكريم مفتش مباحث جنوب الجيزة، إلى أن حال سير بائع فاكهه بالطريق، حدث عطل بالعربة الخاصة بالفاكهة، وأثناء ذلك تصادف مرور جرار زراعي، اصطدم به، ما أسفر عن مصرعه متأثرا بإصابته.
وتمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم عمرو البطران وكيل فرقة جنوب الجيزة، من القبض على سائق الجرار، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، دون قصد، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
حكاية امرأة.. دخل زوجها السجن فحملت سفاحا من ابن عمه وخانته مع آخر
أمرت النيابة العامة بحبس ربة منزل وعاملين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بزنا المحارم، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.
وكشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة عن تفاصيل واقعة اتهام شخص لزوجته بالزنا وحملها سفاحا من ابن عمه وشخص آخر بمركز البدرشين، وتبين حمل الزوجة سفاحا وولادتها طفل أثناء قضاء زوجها عقوبة بالسجن 5 سنوات، في قضية مخدرات.
وكان تلقى اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، إخطارا من العميد عبد الرحمن أبو ضيف رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للرائد أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين، من شخص، في العقد الرابع من عمره، سبق الحكم عليه بالسجن 5 سنوات في قضية حيازة مواد مخدرة، يتهم زوجته في أواخر العقد الثاني من عمرها، بالحمل سفاحا من ابن عمه وشخص آخر، أثناء تنفيذه عقوبة الحبس.
وتوصلت تحريات العقيد علي عبدالكريم مفتش مباحث جنوب الجيزة، لصحة البلاغ الوارد، وحملها سفاحا ووضعها طفلا قبل عده أشهر، وبإعداد عدة أكمنة تمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم عمرو البطران وكيل فرقة جنوب الجيزة، من القبض عليهم وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.