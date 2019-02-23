الملك سلمان يغادر السعودية في زيارة لمصر

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الملك سلمان بن عبد العزيز
غادر الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، اليوم السبت، المملكة العربية السعودية، ذكرت صحيفة "عكاظ" أن الملك سيصل، إلى منتجع شرم الشيخ في مصر لحضور قمة جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي التي تنطلق، غدا الأحد، وسيلتقي الملك، الرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث عدد من القضايا الدولية، وذلك نقلا عن مصادر مطلعة. وتبحث الدول الأعضاء في الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي في أول قمة تعقد بينهما في شرم الشيخ، غدا، ولمدة يومين، عددا من القضايا، من بينها الأمن، والهجرة، والتنمية الاقتصادية.
ويفتتح السيسي، أعمال القمة العربية الأوروبية، التي تعد بكل المقاييس قمة تاريخية غير مسبوقة تجسد مكانة مصر السياسية حاليا على الساحة الدولية ودورها المركزي في المنطقة وكحلقة وصل ونقطة التقاء للحضارة العربية والأوروبية.وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنه من المنتظر أن تضم القمة أضخم
ويفتتح السيسي، أعمال القمة العربية الأوروبية، التي تعد بكل المقاييس قمة تاريخية غير مسبوقة تجسد مكانة مصر السياسية حاليا على الساحة الدولية ودورها المركزي في المنطقة وكحلقة وصل ونقطة التقاء للحضارة العربية والأوروبية.
وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنه من المنتظر أن تضم القمة أضخم حضور دبلوماسي من الجانبين العربي والأوروبي على المستوى الرئاسي، سيطرحون على بساط النقاش التحديات التي تواجه الطرفين، مشيرا إلى أن في مقدمة تلك التحديات، الإرهاب والهجرة غير الشرعية، والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وكذلك ملفات النزاعات، والقضية الفلسطينية.
وأكد السيسي أن القمة العربية الأوروبية المقبلة بشرم الشيخ خطوة مهمة لمزيد من النقاش وتطوير العلاقات بين الجانبين العربي والأوروبي. (التفاصيل)
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