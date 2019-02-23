انت الان تتابع متحدث البرلمان: 4 رسائل من القمة العربية الأوروبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب

قال الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب وكيل لجنة القيم بالبرلمان، في تصريح له، اليوم السبت، إن انعقاد القمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ، غدا الأحد برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى تبعث بعدة رسائل للعالم كله، في مقدمتها أن مصر في عهد السيسي أصبح لها دورها الريادي والمحوري تجاه جميع القضايا الاقليمية والدولية، والرسالة الثانية تؤكد أن مصر أصبحت بلد الأمن والأمان والاستقرار، وإنها ليست قادرة فقط على تحقيق الأمن والاستقرار بل حققت نجاحات كبيرة وغير مسبوقة شهد بها العالم كله في مواجهة الإرهاب والإرهابيين.

وذكر أن انعقاد القمة تبعث برسالة ثالثة للعالم تتعلق بالترويج للسياحة المصرية عالميا خاصة أن هذه القمة سيحضرها 28 رئيس دولة أوروبية، فضلا عن 22 دولة عربية، ما يؤكد أن مصر بلد الأمن والأمان ومن ثم تمثل دعاية وترويج للسياحة، كما أن الوفود الأوروبية والعربية والمرافقين لهم بإطلاعهم على الحياة في مصر ينشط