شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل السعودي يغادر إلى مصر لحضور القمة العربية الأوروبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، المملكة السبت، قادمًا إلى مصر، في زيارة رسمية تلبية لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لرئاسة وفد المملكة في القمة العربية الأوروبية. ورافق العاهل السعودي عدد من الوزراء.

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