شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالي: خلال أسابيع مصر تمتلك مركزًا لتجميع وتشغيل الأقمار الصناعية بأياد وخامات مصرية 100% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن برنامج الفضاء المصري ليس وليد اليوم وإنما مصر دخلت المجال منذ أكثر من 40 عاماً، ولكن مر بمراحل من التوقف، لكن في ظل النظام الحالي والإرادة السياسية اتخذنا العديد من الخطوات التي تضع مصر في هذا المجال، مشيرا إلى أن دخول مجال الفضاء بدأ بإعداد وإقرار قانون إنشاء مدينة الفضاء المصرية تبعها مباشرة إنشاء وكالة الفضاء المصرية والآن إطلاق القمر الصناعي إيجيبت سات A، وهو ما يعطي رسالة واضحة للعالم بأن مصر تستطيع أن يكون لها دور عالمي في هذا المجال.

وأشار عبدالغفار، خلال المؤتمر الصحفي، السبت، إلى أن اختيار مصر لروسيا والصين للتعاون في هذا المجال هو الرغبة في نقل وتوطين التكنولوجيا في مصر وليس مجرد إطلاق قمر صناعي، وذلك لما تمتلكه مصر من كوادر بشرية مؤهلة لإدارة هذا المجال بكفاءة عالية، وهناك كوادر أخرى تم تدريبها في الصين، موضحا أن مصر قاربت على الانتهاء من تجهيز مقر مركز تجميع وتشغيل الأقمار الصناعية بالتعاون مع الصين وإنه خلال أسابيع قليلة سيكون المركز جاهزا للعمل بإيادٍ وخامات مصرية 100%.