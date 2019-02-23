شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم إمارة الفجيرة يصل شرم الشيخ للمشاركة فى القمة العربية الأوروبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد التليفزيون المصرى فى نبأ عاجل له أن وصول الشيخ حمد بن محمد الشرقى حاكم إمارة الفجيرة رئيس وفد الإمارات يصل مطار شرم الشيخ للمشاركة فى القمة العربية الأوروبية، ويستقبله المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة.

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