شكرا لقرائتكم خبر عن تحصيل 50 مليون جنيه من سارقى الكهرباء و6 ملايين تهرب ضريبى وأموال عامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية لملاحقة سارقى التيار الكهربائى والمتهربين من الضرائب والمتورطين فى قضايا أموال عامة.

ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط 70815 قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، حثى بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 50,890,602 جنيها.

وأثمرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 2110 قضايا فى مجال الضرائب والرسوم أبرزها 185 حالة ضرائب عامة، وكشف 284 حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، وضبط 516 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، و80 سيارة لمخالفتها شروط الإعفاء الجمركى، و78 قضية فى مجال الجمارك، و237 حالة تحرى مدين ولجان فحص، وتم التصالح فى 316 قضية بإجمالى متحصلات بلغت قيمتها 3,082,706 مليون جنه.

ونجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط 11 قضية متنوعة فى مجال جرائم الأموال العامة "إتجار فى النقد الأجنبى - توظيف أموال- اختلاس واستيلاء على المال العام - غسل أموال – كسب غير مشروع "، حيث بقيمة بلغت 73,663,010 جنيهات مصرية 3,000,000 مليون دولار أمريكى.