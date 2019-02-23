شكرا لقرائتكم خبر عن بدء مؤتمر وزير التموين لاستعراض ملامح مؤشرات تنقية البطاقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل، المؤتمر الصحفى للدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية لاستعراض خطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة. ومن المقرر أن يعلن الوزير عن ملامح المؤشرات الخاصة بتنقية بطاقات التموين واستبعاد غيرالمستحقين من دعم البطاقات والتى تعدها لجنة العدالة الاجتماعية.

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