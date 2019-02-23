شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تطلق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال من بورسعيد..غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تُطلق الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح غداً الأحد، الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من عمر يوم إلى 5 أعوام، من محافظة بورسعيد.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن الحملة تستمر لمدة 4 أيام، بجميع المحافظات، وتشمل الأطفال المصريين وغير المصريين في تلك الفئة العمرية المتواجدين على أرض مصر، على أن يجرى التطعيم بالمجان تماما.

وأضاف أن الحملة تستهدف تطعيم 16.5 مليون طفل، بهدف الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

ومن جهته أكد الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، أن أخر حالة شلل أطفال مسجلة في مصر تعود لـ14 عاماً مضت، مشيرا إلى ان الوزارة تنفذ، حملات التطعيم ضد المرض سنوياً للتأكد من رفع المناعة المجتمعية للأطفال، واستمرار الحفاظ على مصر خالية من هذا المرض.

وقال " عيد" إنه من المقرر أن تعمل الفرق الطبية في الحملة على مدار الأيام الأربعة من الثامنة صباحاً حتى الخامسة مساءً، لافتا إلى مشاركة 90 ألف فرد من الفرق الطبية بالحملة وذلك بعد تدريبهم واعدادهم بشكل جيد.

واضاف " عيد" ان التطعيم سيكون من منزل إلى منزل بالريف لضمان الوصول لجميع الأطفال المستهدفين، أما المدن؛ فسيتم التطعيم بها بواسطة فرق متحركة بالشوارع، مع جود فرق ثابتة في المراكز الصحية، ومكاتب الصحة، والوحدات الريفية، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة".

وتابع" عيد " ان الوزارة ستعمل على نشر فرق ثابتة بجوار المساجد، والكنائس، والنوادي، وفي الأسواق، ومحطات القطارات، ومترو الأنفاق، ومواقف سيارات السفر، والحدائق العامة، لتقدم خدمات التطعيم بالمجان".

كما أكد على متابعة أعمال الحملة يوميا من الغرفة المركزية للشئون الوقائية بالوزارة، للتأكد من تلقى كافة الأطفال المستهدفين للتطعيم.