بالصور.. مساعد الوزير للشرطة المتخصصة يتفقد استعدادات تأمين المؤتمر العربي الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

تفقد قطاع الشرطة المتخصصة، تحت إشراف اللواء علاء الدجوي مساعد الوزير للشرطة المتخصصة، يرافقه اللواء عصام شادي، مدير الادارة العامة للمرور، الخدمات المرورية وسيارات الإغاثة المرورية والدراجات البخارية وسيارات الدفع الرباعي المزودة بكاميرات لتأمين منتدى المؤتمر العربي الأوروبي 2019 الذي سيُعقد بمدينة شرم الشيخ.

ووجه مساعد الوزير للشرطة المتخصصة، الضباط والأفراد بالظهور بالمظهر المشرف والتواجد المروري الفعّال وتسيير الحركة المرورية اثناء فعاليات المؤتمر.

وشارك في المرور العميد مصطفي عابدين مدير مرور جنوب سيناء، كما قام اللواء علاء الدجوي، يرافقه اللواء علاء عبد الظاهر مدير الادارة العامة للحماية المدنية بالمرور على سيارات الحماية المدنية والإطفاء وسيارات الكشف عن المفرقعات

يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير الداخلية اللواء محود توفيق، بالتواجد المروري والحماية المدنية المشارك في تأمين منتدي المؤتمر العربي الأوروبي 2019 الذي يُعقد بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.