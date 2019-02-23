محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
لقي شخص مصرعه دهسه جرار زراعي بمركز العياط جنوب محافظة الجيزة، اليوم السبت.
تلقى العميد ياسر يوسف مأمور قسم شرطة العياط إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث سير بقرية العطف ووجود متوف.
وكشفت المعاينة الأولية أنه أثناء سير سيارة قيادة بائع فاكهة، حدث عطلا مفاجئا، اضطره للنزول لإصلاحه، فدهسه جرار زراعي تصادف مروره، ما أسفر عن مصرعه في الحال.
وتحفظت قوة من القسم على السائق المتسبب في الوفاة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر "نزل يصلح العربية".. جرار يدهس بائعا في العياط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.