"نزل يصلح العربية".. جرار يدهس بائعا في العياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي شخص مصرعه دهسه جرار زراعي بمركز العياط جنوب محافظة الجيزة، اليوم السبت.

تلقى العميد ياسر يوسف مأمور قسم شرطة العياط إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث سير بقرية العطف ووجود متوف.

وكشفت المعاينة الأولية أنه أثناء سير سيارة قيادة بائع فاكهة، حدث عطلا مفاجئا، اضطره للنزول لإصلاحه، فدهسه جرار زراعي تصادف مروره، ما أسفر عن مصرعه في الحال.

وتحفظت قوة من القسم على السائق المتسبب في الوفاة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.