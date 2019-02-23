الإدارية العليا ترفض طعن جنينه على عزله من منصبه بالمركزي للمحاسبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، برفض الطعن المقام من المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، والذي يطالب فيه بوقف وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، برفض دعوى بطلان إعفائه من منصبه لزوال شرط المصلحة.

وكان جنينة قدم خلال الجلسات السابقة، مذكرة أوضح فيها دفوعه على عدم دستورية القانون رقم 89 لسنة 2015 بشأن إعفاء رؤساء أعضاء الهيئات الرقابية من مناصبهم، حيث أورد فيها أن ذلك القانون صدر مخالفاً للمادة 156 من الدستور، والتي اشترطت عرض القرارات بالقوانين التي يصدرها رئيس الجمهورية، في غيبة مجلس النواب عليه خلال 15 يوما من انعقاده ومناقشتها والموافقة عليها وإلا زال بأثر رجعي ما لها من قوة القانون.