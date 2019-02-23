"حقيبتان فارغتان" تثيران الذعر أمام محطة مترو بالقاهرة (محدث)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - فتحي سليمان: اشتبه سائق سيارة أجرة، السبت، في حقيبتين جلديتين عثر عليها بالقرب من مدخل محطة مترو زهراء المعادي بالقاهرة. أبلغ السائق قوات تأمين المحطة التي فرضت كردونا امنيا حول الحقيبتين لحين فحصها وثبت خلوهما من أي أجسام غريبة. ودفعت القوات بأحد عناصر تفكيك المفرقعات لفحص الحقيبتين وأسفر التعامل معهما عن سليية البلاغ وخلوهما من أي مواد مفجرة. تم إخطار ادارة الحماية المدنية بالقاهرة، واتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه الواقعة.

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