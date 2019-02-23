وزير التموين: التظلمات الجديدة بلا مستندات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- عايدة رضوان:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه سيتم تلقي تظلمات المواطنين ممن سيتم حذفهم وفقا للمحددات الـ5، التي أعلن عنها ومنها ألا يزيد معدل استهلاك الكهرباء عن ألف كيلو وات وأن يقدر استهلاك الهاتف بألف جنيه شهريا وغيرها، عبر الموقع الإلكتروني التابع للوزارة دعم مصر.

وأضاف وزير التموين، أن على المتظلم لأي محدد، أن يزور الموقع من خلال إدخال الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية ورقم البطاقة الذكية، وتقديم تظلم بلا مستندات.

وأوضح وزير التموين، أن الوزارة سوف تستعلم بدورها - بعد تلقي التظلم - عن حقيقة سبب التظلم، على أن تعيد التواصل مع المواطن في حالة الحاجة إلى أي مستند.

وأعلن وزير التموين، أنه سيتم منح مهلة تقدر بـ15 يوما لمن سيتم حذفهم، حيث سيظهر لهم على إيصال الصرف "بون صرف السلع والخيز"، أن البطاقة على وشك الإيقاف لإحدى المحددات، وذلك قبل إيقاف البطاقة.​