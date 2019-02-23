راعت محدودي الدخل.. غرفة السياحة تنصح بسرعة التقديم في الحج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

نصح أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، المواطنين الراغبين للحج السياحي، بسرعة التقديم للشركات واختيار ما يناسبهم من البرامج المتعددة لدى الشركات، موضحا أن الحجز سيكون لبرنامج واحد فقط الذي ستجري على أساسه القرعة الإكترونية لإختيار الفائزين.

وأوضح إبراهيم في بيان اليوم، أن الضوابط الحج السياحي راعت تلبية كافة الشرائح المجتمعية والتي تمثلت في أكثر من مستوى، وتم إعطاء 24 ألف تأشيرة للمستويين "البري والاقتصادي" مراعاة لمحدودي الدخل والطلب المتزايد من هذه الشريحة.

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وأكد رئيس لجنة السياحة الدينية، أن الوزارة والغرفة أنهت استعداداتها لتسجيل الحجاج على أن يغلق باب قبول طلبات الحج يوم 17 مارس المقبل، وتجرى القرعة الإلكترونية لإختيار الفائزين يوم 27 مارس.

ونبه إبراهيم، الراغبين في أداء الحج مع شركات السياحة، بأنه لا يتم السماح للمواطن للتقدم إلا لجهة واحدة للحج سواء "السياحة أو الداخلية أو القرعة" ولن يتم قبول أي مواطن في أي من تلك الجهات إذا تقدم في جهة أخرى، مشددا على ضرورة تحديد المواطنين جهة واحدة للتقدم إليها.

ونوه إلى أن الضوابط المنظمة للحج السياحي تشترط أن يتضمن العقد المبرم بين شركة والحاج إقرار من الحاج بعدم سفره خلال السنوات الخمس الماضية وفى حالة اكتشاف غير ذلك يعتبر اعتذار منه عن السفر مع ما يترتب على ذلك من آثار.​