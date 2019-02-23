تأكيدا لمصراوي.. وزير التموين يعلن: بدأنا حذف غير المستحقين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- عايدة رضوان:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة بدأت بالفعل في حذف غير المستحقين من الفئات الـ 5 التي تم الإعلان عنها منذ قليل في المؤتمر الصحفي المنعقد بديوان عام الوزارة.

وأضاف وزير التموين، أنه تلقى العديد من التظلمات ممن تم حذفهم، وكان أكثرها بسبب معيار استهلاك الكهرباء والمقدر بألف كيلو وات شهريا، نظرا لتسجيل عدد من العدادات باسم مواطن واحد، وأجابه الوزير: "قولتله يا تغير اسم العدادات يا مش هاقدر أعملك حاجة".

وتابع وزير التموين، "لما نعمل كده، كل واحد هيكتب العداد باسمه".

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يشار إلى أنه كان من المقرر إعلان معايير حذف غير المستحقين من قبل لجنة العدالة المشتركة والمكونة من 4 وزارات بالإضافة إلى هيئة الرقابة الإدارية، على أن يتم عرضها عقب ذلك على مجلسي النواب والوزراء، وخضوعها للحوار المجتمعي إلا أن ذلك لم يتم، حيث تم إعلانها اليوم خلال المؤتمر الصحفي من قبل الوزير.

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