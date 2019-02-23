مصر | استعدادات المرور لتأمين القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ

تفقد اللواء علاء الدجوي مساعد الوزير للشرطة المتخصصة، يرافقه اللواء عصام شادي مدير الإدارة العامة للمرور، الخدمات المرورية وسيارات الإغاثة المرورية والدراجات البخارية وسيارات الدفع الرباعي المزودة بكاميرات، المعينة لتأمين القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ، وتنبه على الضباط والأفراد بالظهور بالمظهر المشرف والتواجد المروري الفعّال وتسيير الحركة المرورية. أثناء فعاليات القمة.

وشارك في المرور العميد مصطفي عابدين مدير مرور جنوب سيناء كما قام اللواء علاء الدجوي مساعد الوزير للشرطة المتخصصة يرافقه اللواء علاء عبد الظاهر مدير الادارة العامة للحماية المدنية بالمرور علي سيارات الحماية المدنية والإطفاء وسيارات الكشف عن المفرقعات وتنبه علي القوات المشاركة بالظهور بالمظهر الجيد وتمشيط أماكن الزيارة .

يأتى ذلك في إطار توجيهات الواء محمود توفيق وزير الداخلية، بالتواجد المروري والحماية المدنية المشارك في تأمين منتدى المؤتمر العربي الأوروبي 2019 الذي يعقد بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حكاية امرأة.. دخل زوجها السجن فحملت سفاحا من ابن عمه وخانته مع آخر

أمرت النيابة العامة بحبس ربة منزل وعاملين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بزنا المحارم، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

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وكشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة عن تفاصيل واقعة اتهام شخص لزوجته بالزنا وحملها سفاحا من ابن عمه وشخص آخر بمركز البدرشين، وتبين حمل الزوجة سفاحا وولادتها طفل أثناء قضاء زوجها عقوبة بالسجن 5 سنوات، في قضية مخدرات.

وكان تلقى اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، إخطارا من العميد عبد الرحمن أبو ضيف رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للرائد أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين، من شخص، في العقد الرابع من عمره، سبق الحكم عليه بالسجن 5 سنوات في قضية حيازة مواد مخدرة، يتهم زوجته في أواخر العقد الثاني من عمرها، بالحمل سفاحا من ابن عمه وشخص آخر، أثناء تنفيذه عقوبة الحبس.

وتوصلت تحريات العقيد علي عبدالكريم مفتش مباحث جنوب الجيزة، لصحة البلاغ الوارد، وحملها سفاحا ووضعها طفلا قبل عده أشهر، وبإعداد عدة أكمنة تمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم عمرو البطران وكيل فرقة جنوب الجيزة، من القبض عليهم وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.