مصر | ضابط بـ"الأمن الوطني": وثيقة لـ "الشاطر" عن مجموعات الإخوان المسلحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضابط بـ"الأمن الوطني": وثيقة لـ "الشاطر" عن مجموعات الإخوان المسلحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استأنفت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و26 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية".

واستكمل اللواء عادل عزب مسئول ملف النشاط الإخواني بقطاع الأمن الوطني، شهادته، حيث كشف عن وثيقة بعنوان "ماذا نحن فاعلون"، والتي تم ضبطها مع المتهم خيرت الشاطر في القضية رقم 2007/2 والمعروفة إعلاميا بـ «مليشيات الأزهر»، وهى الوثيقة التى تضمنت بنود جاء علي رأسها تفعيل حملات الدعم اللازم لتنفيذ المخطط العسكرى وشراء الاسلحة، والاعداد البدني والنفسي لكوادر التنظيم كون المنهاج التربوي القديم لم يتضمن ذلك، وضرورة التواجد الاخوانى في مناطق المواجهة مثل رفح وجنوب لبنان والاردن المتواجد بها عناصر حماس، والانتظار لآى فرصة جهاد، والدخول الى مرحلة دعم المقاتل والمجاهد الفلسطينى عبر تشكيل مجموعات مقاتلة من دول مصر والاردن ولبنان وسوريا لاختراق الحدود بشكل تقني ومدروس، وتزويد الاخوان بعناصر مقاتلة من حماس، وكذلك ادخال المجاهدين والراغبين في الجهاد الى داخل فلسطين وان تتسم الجماعة فى الفترة التى اعقبت عام 2006 بالجاهزية "اعدادات بدنية، تدريبات، مشى لمسافات طويلة"، وتفعيل روح الجهاد داخل الأسر الاخوانية، وإعداد كتائب مستعدة للجهاد فى آي لحظة، وتجهيز سيناء بخبراء عسكريين والتغطية بمشروعات صناعية، ووضع برنامج عمل محدد الوقت للبدء فى التدريب على حمل السلاح، وتركيز الخطاب الدعوى العام على معانى الجهاد سواء خطب او ملصقات، وانشاء قناة فضائية خاصة بالاخوان على ان يتم بثها من لبنان، ونشر الدعوى داخل صفوف مؤسسات الدولة، تدريب الكوادر على اساليب التحدث فى وسائل المواصلات العامة، وحشد القوى الوطنية الاسلامية "الاخوان والتيارات الاسلامية المتطرفة"، وحاولوا تعديل منظومة التشويش الإلكترونى.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وبعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس وبحضور ياسر زيتون رئيس نيابة امن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" وقررت إعادة محاكمتهم.