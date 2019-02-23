مصر | حجز محاكمة متهمين بـ"تجمهر البدرشين" لجلسة 19 أبريل للحكم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حجز محاكمة متهمين بـ"تجمهر البدرشين" لجلسة 19 أبريل للحكم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حجزت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في أكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته جلسة إعادة محاكمة المتهمين إبراهيم عبد الغفار محيسن ومحمد علي تركي على الصادر ضدهما حكما غيابيا بالسجن 7 سنوات في اتهامهما بالتجمهر بدائرة البدرشين لجلسة 19 أبريل المقبل للنطق بالحكم.

وكانت محكمة الجنايات أصدرت حكما غيابيا على المتهمين بالسجن 7 سنوات في اتهامهما بالتجمر وإحراز الأسلحة بدائرة البدرشين.