مصر | بدء محاكمة "مرسي" وآخرين في "اقتحام الحدود الشرقية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدء محاكمة "مرسي" وآخرين في "اقتحام الحدود الشرقية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت منذ قليل محكمة جنايات المنعقدة بمجمع محاكم طره جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية و السجون والتعدي على المنشآت الشرطية" إبان يناير 2011، والمُخصصة لاستكمال سماع شهادة اللواء عادل عزب المسئول عن الملف الإخواني بالأمن الوطني.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.