مصر | تشريح جثة 4 موظفين عثر عليهم متوفين داخل شقة بالوايلي

كلفت نيابة الوايلي، الطب الشرعي بتشريح 4 جثث لمدير بنك القاهرة، سابقا، ومهندس زراعي وعاملين، عثر عليهم متوفين داخل شقة سكنيه.

كما كشفت المعاينة الأولية للجثث مصرع كل من "محمود.ج"، مدير إدارة بنك القاهرة سابقا، 60 سنة، وهو مالك الشقة وعثر عليه جثته في أرضية الحمام، و"رجب.م"، ٦٥ سنة، مهندس زراعي، وعثر عليه ملقى على الأرض مرتدي ملابسه بالكامل، و"أحمد.ف"، ٥٠ سنة، كاتب بشركة مياه، واصل بلدته شربين الدقهلية، وعثر على جثته ملقاه علي أعلي السرير بغرفة نومه، و"وهدان شلبي عبد النبي"، عامل مسجد بالمنوفية، واصل بلدته مركز قويسنا، عثر على جثته أعلي السرير بكامل ملابسه.

وتبين من معاينه الشقه أنها تتكون من 2 غرف وحمام ومطبخ وبها 3 أسطوانات غاز، وحدث تسرب في الأسطوانة المتواجدة داخل الحمام، ما تسبب في وفاة الضحايا نتيجة الاختناق وأنه لايوجد شبه جنائيه

وكما كلفت النيابة إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وظروفها والوقوف على ملابستها.

وتعود التفاصيل عندما تلقى العميد مازن عبد الشافي، مأمور قسم شرطة الوايلي، بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على 4 جثث داخل شقة سكنية بدائرة القسم.

وانتقل ضباط وحدة مباحث القسم برئاسة المقدم محمد الإتربي، رئيس مباحث الوايلي، إلى مكان الحادث وتبين العثور على جثة المدعو «محمود»، موظف، داخل مسكنه بشارع الفريق محمود شكري المتفرع من شارع العباسية الرئيسي، و3 أشخاص آخرين مجهولين الهوية، تم نقلهم جميعا إلى مشرحة زينهم.