مصر | الدفاع يطالب ببراءة متهمين بـ"تجمهر البدرشين"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدفاع يطالب ببراءة متهمين بـ"تجمهر البدرشين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في أكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة جلسة إعادة محاكمة المتهمين إبراهيم عبد الغفار محيسن ومحمد على تركى على الصادر ضدهما حكما غيابيا بالسجن 7 سنوات في اتهامهما بالتجمهر بدائرة البدرشين.

واستمعت المحكمة إلى مرافعة علاء علم الدين المحام والذي التمس براءتهما تأسيسا على بطلان القبض والتفتيش ولتجهيل الحالة الحالة التي كان المتهمين عليها في حالة الضبط كما دفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم اتباع الإجراءات القانونية من القانون 107 لسنه 2013، كما دفع بانتفاء صلة المتهمين بالواقعة وعدم تواجدهما بمسرح الأحداث، ودفع بكيدية الاتهام كما دفع ببطلان شهادة الشهود لتناقضهما.

وكما دفع بانتفاء أركان جريمتي الاشتراك في التجمهر والتظاهر، أو حيازة الأسلحة البيضاء وانتفاء أركان جريمة حيازة أسلحة وخلو الأوراق من الدليل الفني لفحصها.

كانت محكمة الجنايات أصدرت حكما غيابيا علي المتهمين بالسجن 7 سنوات في اتهامهما بالتجمر واحراز الأسلحة بدائرة البدرشين