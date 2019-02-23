مصر | تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 5 من ضباط وأمناء الشرطة بـ"قتل المتظاهرين" لـ27 فبراير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 5 من ضباط وأمناء الشرطة بـ"قتل المتظاهرين" لـ27 فبراير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت الدائرة 30 بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة محمد سعيد الشربيني، إعادة إجراءات محاكمة خمسة من ضباط وأمناء الشرطة بالجيزة بتهمة قتل المتظاهرين خلال يومى 28 و29 يناير من العام الماضي في القضية رقم 5536 /2011 جنايات بولاق الدكرور وذلك لجلسة 27 فبراير الجاري للمرافعة.

وكانت قد قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد فهيم بالسجن المشدد 10 سنوات على خمسة من ضباط وأمناء الشرطة بالجيزة بتهمة قتل المتظاهرين خلال يومى 28 و29 يناير من العام الماضى، وهم أحمد ابراهيم شيخون ومحمود محمد حميدة والحسينى حجازة وفريد شوقى ابراهيم واحمد عيد على خلاف، كما الزمتهم بالمصاريف وإحالة الدعاوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.

وأسماء المحكوم عليهم فى القضية؛ حيث قضت المحكمة بمعاقبة ممدوح عبد الباقى واحمد محمد حسن مبروك بالحبس مع الشغل سنة وأمرت بإيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات تبدأ من اليوم وإحالة الدعاوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.