تخصيص 10 ملايين دولار لإنشاء وكالة الفضاء الإفريقية

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الاتحاد الإفريقي
قال مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للشئون الإفريقية الدكتور إسلام أبو المجد، إن مصر خصصت 10 ملايين دولار لإنشاء وكالة الفضاء الإفريقية التي تستضيفها، وكذلك لمصاريف التشغيل لفترة تمتد على الأقل 5 سنوات، إلى جانب تخصيص قطعة أرض لبناء مبنى مقر الوكالة بمدينة الفضاء المصرية بالقاهرة الجديدة، مضيفا أنه سيتم خلال شهر توقيع اتفاقية المقر مع دول الاتحاد الإفريقي، وكذلك تحديد آليات التعاون للبدء في تفعيل عمل الوكالة الإفريقية، والتي سيكون مقرها المؤقت الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء لحين الانتهاء من تجهيزات مقرها الدائم.
وذكر أبو المجد، في تصريح له، اليوم السبت، أن من أهم القرارات التي ستعمل مصر على اتخاذها، هي أن تعمل وكالة الفضاء الإفريقية على حماية الفضاء الخارجي للقارة السمراء، ضمن أهم محاور استراتيجية "إفريقيا 2063"، منوها بأن مصر ستقود 55 دولة إفريقية في مجال الفضاء، وسيتم العمل على إطلاق أقمار صناعية إفريقية
وذكر أبو المجد، في تصريح له، اليوم السبت، أن من أهم القرارات التي ستعمل مصر على اتخاذها، هي أن تعمل وكالة الفضاء الإفريقية على حماية الفضاء الخارجي للقارة السمراء، ضمن أهم محاور استراتيجية "إفريقيا 2063"، منوها بأن مصر ستقود 55 دولة إفريقية في مجال الفضاء، وسيتم العمل على إطلاق أقمار صناعية إفريقية وإنشاء محطات استقبال ومراكز لتجميع الأقمار الصناعية الإفريقية، إلى جانب تدريب الكوادر البشرية وتبادل الخبرات.
وفي وقت سابق اليوم، قال وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، إن مصر تمتلك برنامجا متميزا للفضاء يعمل به كوادر مصرية مميزة من المراكز والمعاهد البحثية والجامعات، ما أهلها لاستضافة وكالة الفضاء الإفريقية. (التفاصيل)
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