انت الان تتابع الأرصاد تحذر: انخفاض درجات الحرارة الثلاثاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

طقس بارد - صورة أرشيفية

قال محمود شاهين مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن هذه الفترة تتسم بالبرودة مع غياب أشعة الشمس مساءً والساعات الأولى من الصباح، لكن خلال النهار يكون الطقس معتدلا إلى حد كبير على أغلب أنحاء الجمهورية، موضحا أنه في الفترة المقبلة سيتسمر انخفاض درجات الحرارة ليلا، لكن سيكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة العظمى التي تسجل بعد فترة الظهيرة، ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى اليوم 20 درجة، وغدا 22، ومن الممكن أن تصل يوم الإثنين إلى 26، فهناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة يتتبعه انخفاض مرة أخرى بدءً من يوم الثلاثاء المقبل.

وأضاف شاهين، في مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "دي إم سي"، أنه اعتبارا من غد الأـحد تنشط الرياح على غرب البلاد مع فرص لسقوط الأمطار هناك، وأيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء يمتد النشاط لباقي المحافظات شمال البلاد، مشيرا إلى أنه سيكون هناك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، خاصة