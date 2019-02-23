كلية الطب بالقوات المسلحة تستضيف الدورة التحضيرية لامتحان زمالة الكلية الملكية للباثولوجي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار في إطار اهتمام كلية الطب بالقوات المسلحة في إعداد وتأهيل أعضاء هيئة التدريس وطلبة الكلية، استضافت الكلية الدورة التحضيرية لامتحان زمالة الكلية الملكية للباثولوجى، بالإضافة إلى الاحتفال باليوم العلمى الثانى للفطريات، حيث تضمن (محاضرات علمية– ورشة عمل)، كما استضافت الكلية عددا من الخبراء في مجال الفطريات والمجالات الإكلينيكية ذات الصلة، والذى يهدف إلى نشر الوعى لدى المتخصصين لتعزيز ودعم تشخيص الأمراض الفطرية المعدية بالطرق المعملية الحديثة، وكذلك نشر الوعى لدى كافة التخصصات الإكلينيكية لرفع كفاءة التشخيص الإكلينيكى لهذه الأمراض وبما يحقق الآتى:

- تشخيص عدوى الفطريات النافذة عملياً.

- استخدام لوغاريتم التشخيص المعملى وتتبع الخطوات للوصول إلى تشخيص صحيح وتقييم نتائج الفحص.

- تعريف وتصنيف بعض المعزولات الفطرية السابق تجهيزها.

- إلقاء الضوء على الاختبارات المعملية المساعدة للتشخيص الإكلينيكى في الحالات المعروضة بورشة العمل. كلية الطب بالقوات المسلحة تستضيف الدورة التحضيرية لإمتحان زمالة الكلية الملكية للباثولوجى كلية الطب بالقوات المسلحة تستضيف الدورة التحضيرية لإمتحان زمالة الكلية الملكية للباثولوجى كلية الطب بالقوات المسلحة تستضيف الدورة التحضيرية لإمتحان زمالة الكلية الملكية للباثولوجى كلية الطب بالقوات المسلحة تستضيف الدورة التحضيرية لإمتحان زمالة الكلية الملكية للباثولوجى كلية الطب بالقوات المسلحة تستضيف الدورة التحضيرية لإمتحان زمالة الكلية الملكية للباثولوجى

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