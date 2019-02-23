شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: تعميم العدادات الذكية خلال 6 سنوات.. وأقرأ عداد منزلي بنفسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وزير الكهرباء محمد شاكر إنه بدأ في اتخاذ مجموعة خطوات لتحديث غير مسبوق لمنظومة قراءة فواتير الكهرباء، معترفا بأن عدد المحصلين قليل، والكثير من العدادات صعب الوصول إليها.

وأضاف الوزير خلال اجتماع لجنة الطاقة، بمجلس النواب االسبت، برئاسة النائب طلعت السويدي، أن الحل الناجح بعد تعدد الشكاوى من القراءات الجزافية، هو التحول لمنظومة قراءات ودفع إلكتروني لايدخل فيها العنصر البشري، مشددا على ضرورة عدد المحصلين، مع خطة لتحويل العدادات إلى مسبوقة الدفع، أو عدادات ذكية، تقرأ الاستهلاك والارقام بشكل اكثر ذكاء.

وفاجأ الوزير الحضور بقوله إنه في منزله يقوم يوميا بتصوير العداد من 2016، قائلا: أهدف لعمل الكنترول حتى في بيتي، وأتساءل عن زيادة استهلاكي المفاجئ، فالدولة يجب أن تأخد حقها والمواطن أيضا.

وأوضح أن شركة «شعاع» التي تعاقدت معها الوزارة زاد عدد العاملين فيها 5347 شخصا، بخلاف عشرين ألف عامل موجودين مسبقا، لنكون قد زودنا القوة التي تقرأ لـ25٪، مشيرا إلى أن ذلك لحين التحول الكامل للعدادات الذكية، والتي طبقها كبار المسؤولين على أنفسهم كشريف إسماعيل رئيس الحكومة السابق ومصطفى مدبولي رئيس الوزراء الحالي، والذي قاموا بتركيب عدادات مسبقة الدفع.

وأشار الوزير إلى أن جميع المباني التي تبنيها الدولة لتحسين العشوائيات، لا يتم تسليم شقة إلا وفيها العداد الجديد، وأن الحكومة نجحت حتى الآن في تركيب 7 ملايين عداد، بإجمالي ربع عددات المشتركين في عموم البلاد، موضحا أن هناك شركة اجنبية عرضت تركيب 10 ملايين، ولكن منح الفرصة لشركة مصرية.

ولفت شاكر إلى أن احدي الدول المتقدمة وضعت خطة لتحويل العدادات في 10 سنين، وفي مصر سننفذها خلال 6 سنوات، مؤكدا على وجود خطة مستقبلية لتحويل كل عدادات مصر إما إلى ذكي أو مسبوق الدفع.

وكشف الوزير عن تطبيق على الهاتف لشحن الكارت الذكي عن طريق التليفون، وطبقناها في 4 الاف عداد، لتجنب غياب قارئ العداد أو أيام الأجازات، مشيدا بخطط أسفرت عن تحسين أماكن استقبال الجمهور، سعيا لاماكن محترمة للتواصل مع الناس.