شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء البيئة وقطاع الأعمال والرى يغادرون لشرم الشيخ للمشاركة بالقمة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر مطار القاهرة الدولى اليوم السبت، كل من، وزيرة البيئة ياسمين صلاح، ووزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد عبد العاطى، ووزير قطاع الاعمال العام هشام توفيق متوجهين إلى شرم الشيخ، للمشاركة فى القمة العربية الأوروبية الأولي. ومن المقرر أن يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، غدا الأحد، بمدينة شرم الشيخ أول قمة على مستوى القادة بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي بحضور رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية 50 دولة عربية وأوروبية؛ لبحث سبل تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والأمنية.

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