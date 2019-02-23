شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: تعويض 473اسرة بمنطقة المدابغ بوحدات بديلة وهدم 230عقار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أنه تم حصر منطقة أكشاك أبو السعود بحى مصر القديمة الملاصقة للمدايغ والتى يتم هدمهما الأن، بـ 230 عقار وتضم 473 أسرة مستحقة، مشيرا الى أنه جارى نقلهم وتسكينهم بوحدات سكنية بديلة بحى الاسمرات تعويضا لهم .

وأضاف محافظ القاهرة، خلال تواجده بمنطقة أكشاك او السعود، لمتابعة اعمال الهدم والإزالة ونقل السكان، أنه تقرر اعتبار منطقة أبو السعود وسور مجرى العيون بمصر القديمة منطقة إعادة تخطيط حيث تعد منطقة عشوائية من الدرجة الثانية ومقامة على أملاك دولة في ضوء صدور قرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وقرار المحافظ تنفيذاَ لخطة اجهزة الدولة لتطوير المناطق العشوائية .

وأصدر المحافظ تعليماته بتوفير سيارات مجهزة لنقل المنقولات والاحتياجات الشخصية البسيطة للأسر ، وكذلك اتوبيسات هيئة النقل العام لنقل الافراد وتسليمهم وحداتهم السكنية الجديدة مجهزة ومفروشة بالأثاث والأجهزة ، كما وجه بسرعة انهاء اجراءات التسليم فور وصولهم .

وكانت اعمال الازالة انطلقت صباح اليوم وسط انتشار امنى مكثف بحضور اللواء هانى جرجس حكمدار العاصمة ، واللواء عاطف مهران نائب مدير الامن لقطاع جنوب ، واللواء أشرف الجندى رئيس مباحث العاصمة ، واللواء هشام أبو النصر مدير مرافق القاهرة وعدد من القيادات الامنية وتواجد قوات الامن .