شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: التوسع في برنامج "وظيفة تك" لإعداد الكوادر المؤهلة لسوق تكنولوجيا المعلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرحت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي إن هناك توجه للتوسع في برنامج وظيفة تك الذي يعد أحد أبرز برامج التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في بنك ناصر الاجتماعي ووزارة الاتصالات ممثلة في المعهد القومي للاتصالات وتهدف هذه المبادرة إلى زيادة أعداد الكوادر المؤهلة للانضمام إلى سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأضافت والي أن المبادرة تستهدف شباب الخريجين ولم يمر على فترة تخرجه أكثر من خمس سنوات (دفعات 2014 إلى 2018) علما بأن متوسط قيمة القرض 30 ألف جنيه بحسب تكلفة الدورة التدريبية المرشح لها المتدرب.

وقالت والي إن المتدرب يحصل في نهاية البرنامج على فرصة عمل براتب جيد، بعد نجاحه في إتمام البرنامج التدريبي الذي تصل مدته إلى ٣ أشهر يقدم فيها بنك ناصر قروض ميسرة بدون فائدة أو مصاريف إدارية وتتحمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الالتزامات البنكية والمصرفية للقرض على أن يسدد المتدربون قيمة القرض بعد حصولهم على الوظيفة من رواتبهم على دفعات خلال مدة تصل إلى 3 سنوات ولن يتم دفع أي قسط إلا بعد تعيين المتدرب في عمله الجديد وبعد أول شهر من عمله .

وأشارت إلى أن تمويل المبادرة يصل الي ١٠٠ مليون جنيه قابلة للزيادة وهي فرصة لشركات التدريب المتخصصه.في مجال تكنولوجيا المعلومات

ولفتت والي إلى أن مبادرة وظيفة تك اختارت ١٦٧ شابا من المتقدمين ٩١ منهم من القاهرة و١٤ من الإسكندرية و١٥ من محافظات الصعيد موزعين على ٢٠ محافظة هي معظم محافظات الجمهورية.

من جانبه قال الدكتور شريف فاروق النائب الاول لرئيس بنك ناصر الاجتماعي إن التقديم للوظيفة يتم من خلال موقع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا الاتصالات (https://goo.gl/bkhGDj) ومنه إلى وظيفة تك بحيث يقوم المتقدم بالاختيار من بين الشركات لتحديد المجال الذي يرغب في التدريب والعمل به وبعد ذلك يتم إجراء الاختبارات والمقابلات الشخصية بواسطة الشركات المشاركة ويتم تسليم المرشحين جواب الترشيح للتوجه به إلى البنك لاستكمال الأوراق والبدء في إجراءات تمويل البرنامج ثم البدء في حضور التدريب.

وأضاف فاروق أن المستندات المطلوبة تنقسم إلى مستندات مطلوبة في وزارة الاتصالات وهي شهادة الميلاد - شهادة المؤهل الدراسي- إيصال مرافق حديثة -الموقف من التجنيد - صورة البطاقة والسيرة الذاتية للمتقدم، بالإضافة إلى مستندات أخرى مطلوبة للبنك وهي: خطاب الترشيح من المعهد القومي للاتصالات - إيصال مرافق حديث - صورة بطاقة الرقم القومي اما عن الضمانات المطلوبة فهي

موظف حكومي أو صاحب معاش أو وريث معاش أو وجود وعاء ادخاري.