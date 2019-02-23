شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: مصر من أكبر الدول بأفريقيا المؤهلة لدخول منظومة الربط العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، إن مصر من أكبر الدول في أفريقيا بالوقت الحالي، بالإضافة إلي دولة جنوب أفريقيا، المؤهلة للدخول لمنظومة الربط العالمي للكهرباء لاسيما في أسيا وأفريقيا، متابعاً: "أفريقيا داخلة على منظومة كبيرة".

وأضاف وزير الكهرباء، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب اليوم السبت، برئاسة المهندس طلعت السويدى، أن هناك مشاورات جدية حالياً تُجرى مع قبرص لإنشاء خط بين "نيقوسيا" و"القاهرة"علي مرحلتين 100 ميجا وات ومتوقع أن يتم زيادتها.

وفي سياق متصل، أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن أخر عامين شهدا زيادة في حجم استثمارات لرفع كفاءة شبكات التوزيع تصل إلي نحو 11 مرة ضعف الاستثمارات التي تم إنفاقها خلال الـ10 سنوات الماضية، حيث يبلغ إجمالي الاستثمارات خلال الفترة من 2017/2018 حتي 2018/2019 إلي 22 مليار جنيه، الأمر الذي ينعكس إيجابياً علي الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابع الدكتور محمد شاكر، موجهاً حديثة إلي النواب: "أنا عندي فلسفة ومبدأ، أما أننا نبقي صفر أو رقم واحد، وأقول لكم أن الأمور ماشية بطريقة مدروسة، بالطبع لا أدعي أنني مبسوط بنسبة 100% أي إننا وصلنا إلي رقم (1) لكننا أيضا لسنا رقم صفر".

ولفت وزير الكهرباء، إلي أنه في إطار خطة التطوير، يتم حالياً تحديث مراكز التحكم في شبكات توزيع الكهرباء، لافتاً إلي أن المرحلة الحالية (الأولي) تشهد تطوير 12 مركز تحكم، بالإضافة إلي خطة تطوير أكشاك الكهرباء، و التي كانت بمثابة "مأساة" علي حد وصفه، قائلاً : يتم تغييرها بالكامل، مش مجرد تلطيخ بالبوية، وبعد ما المحافظ يمشي نشيلها".

ونوه وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أنه يجري حالياً تركيب 250 ألف عداد ذكي، ضمن خطة تغيير العدادات القديمة.