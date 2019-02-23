شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: مبادرة الرئيس لقوائم الانتظار انتهت من 93 ألف عملية جراحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، الانتهاء من 93 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية والتدخلات العاجلة في 9 تخصصات، منذ بداية المبادرة وحتى الآن.

وأوضحت وزير الصحة، أنه جار تكويد التخصصين الجديدين ليتم اضافتهم ضمن المبادرة الرئاسية ليصبح عدد التخصصات 11 بدلا من 9، مشيرة إلى أن التخصصين الجديدين هما جراحة الأوعية الدموية والدعامات الخاصة بها، والقساطر المخية.

وأشارت إلى أن المرحلة الثانية من المبادرة والتى بدأت في يناير الماضى، مستمرة في عملها لمدة 3 سنوات، وفقاً للتوجيهات الرئاسية في هذا الشأن، لمنع تراكم قوائم جديدة لحين تطبيق قانون التامين الصحى الشامل، مشيرة إلى أنه تم استحداث نظام تسجيل يربط بين التأمين الصحى والعلاج على نفقة الدولة ويوحد قواعد البيانات، حيث يتم ربط القرار بشكل لحظى فور صدوره مع المستشفى المنوط بها تنفيذ العملية بشكل مميكن من خلال النظام، كما تم الربط الكترونياً بنظام المطالبات المالية مع جهات تقديم الخدمة بعد تدقيقها مالياً من خلال ثلاث مراحل للتدقيق(الجهة المصدرة للقرار، الجهة المنفذة للقرار، غرفة التحكم المركزية) بشكل مُوحد ومُميكن، ويتم مُتابعة توزيع الحالات في مواعيدها المقررة من خلال غرفة المتابعة المركزية بنظام تنبيه مُبكر خاص بالغرفة الرئيسية للمبادرة .

ومن جانبه، كشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، ان الجراحات التي تمت شملت 9 آلاف و 382 عملية قلب مفتوح، و50 ألف و484 قسطرة للقلب، و19 ألف و460 عملية رمد، و848 زراعة قوقعة، و122 زراعة كبد، بالإضافة إلى 112 حالة زراعة كلى، موضحا ان مستشفيات الوزارة ساهمت في إجراء 60 ألف و 435 عملية ضمن العمليات التي تم إجراءها.

ويذكر أنه تم زيادة أعداد المستشفيات المشاركة في مبادرة قوائم الانتظار لـ 250 مستشفى، شملت مستشفيات تابعة لوزارة الصحة، وجامعية، وقوات مسلحة، وشرطة، وعدداً من المستشفيات الخاصة، بهدف التوسع في تقديم الخدمة الطبية واستيعاب عدد أكبر من المرضى.

جدير بالذكر أن المبادرة تقوم على 9 تخصصات طبية حرجة، وهى القلب المفتوح، والقسطرة القلبية، وجراحة تغيير المفاصل، وزراعة الكلي، وزراعة الكبد، وزراعة القوقعة للأطفال، وزراعة القرنية، وجراحات المياه البيضاء، وجراحة الأورام، والمخ والأعصاب.