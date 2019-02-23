شاهد فى دقيقة.. لو عايز تشترى شقة.. اعرف أسعار العقارات فى أقرب مدينة إليك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استمرارا للخدمات التى يقدمها ”الخليج 365” لقرائه.. نقدم فى هذا التقرير أسعار الوحدات السكنية فى عدد من المناطق ببعض المحافظات من خلال معلومات عن الحدود السعرية فى كل منطقة.

1ـ متوسط أسعار الشقق فى مناطق جاردن سيتى وقصر العينى تتراوح ما بين 7 آلاف جنيه للمتر حتى 11 ألفا.

2ـ الزمالك فى المرتبة الأولى بمتوسط أسعار تتراوح ما بين 12 و16 ألفا للمتر .

3ـ فى الدقى تتراوح أسعار الوحدات ما بين 11 و14 ألف جنيه للمتر.

4ـ تأتى منطقة المهندسين فى الوسط بين الدقى والزمالك بمتوسطات أسعار تتراوح ما بين 12 و15 ألف جنيه للمتر.

5ـ فى منطقة العجوزة تبدأ الأسعار بـ 5 آلاف جنيه لمتر الوحدة وتصل حتى 9.500 جنيه للمتر، وفى بعض الشوارع تصل لـ10500 جنيه للمتر.

6ـ مدينة العلمين الجديدة، وصل سعر المتر فى الأبراج 33 ألف جنيه و7 آلاف جنيه للإسكان المميز.

7ـ بالنسبة للوحدات فى منطقة الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة من المتوقع أن تتراوح الأسعار ما بين 10 و12 ألف جنيه للمتر.

8ـ فى العاصمة الإدارية سعر المتر فى وحدات الحكومة فى الطرح الأول لها 11500 جنيه للمتر.

9ـ جاء متوسط أسعار وحدات القطاع الخاص فى العاصمة الإدارية الجديدة ما بين 9 آلاف جنيه، و12 ألفا للمتر

10ـ وصل متوسط سعر المتر فى محافظة أسيوط للوحدة السكنية لـ20 ألف جنيه.

11ـ سوهاج وصل سعر المتر فى بعض الشوارع منها شارع الجمهورية وشارع 15 وشارع المحافظة لـ15 ألف جنيه للمتر.

12ـ وفى محافظة المنيا وصلت الأسعار فى بعض المناطق بها إلى أكثر من 2 مليون جنيه طبقا للمساحة، خاصة المساحات التى تصل لـ200 متر .