شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: حذف من يستهلك كهرباء أكثر من 1000 وات شهريا من الدعم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، على أن من مؤشرات حذف غير المستحقين من دعم البطاقات، استهلاك الكهرباء فوق 1000 وات شهريا ويتم حساب متوسط استهلاك العام وكذلك استهلاك المحمول اكثر من 1000 جنيه شهريا وكذلك من له أبناء فى المدارس الأجنبية ويدفع أكثر من 30 ألف جنيه سنويا فى لتعليم أبنائه، وكذلك من له سيارة موديل فوق 2014 أو كذلك الوظائف للعليا وكذلك الحيازة الزراعية فوق 10 أفدنة .
وأضاف الدكتور على المصيلحى، خلال المؤتمر الصحفى لاستعراض خطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، أن البعض بدأ يتظلم ولكن لم يتظلم من ارتفاع فواتير الكهرباء أو المحمول وهناك بعض الأفراد يمتلكون أكثر من عدادات الكهرباء ﻭأنه فى حالة تصحيح ذلك ويتم التأكد يرجع الشخص لمنظومة الدعم طالما أنه مستحق .
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