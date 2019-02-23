شكرا لقرائتكم خبر عن السجن 15سنة لربة منزل "أجرت" طفلتها للتسول مقابل 50 جنيها يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقى، بمعاقبة سيدتين بالسجن 15 سنة، بتهمة الإتجار فى الأطفال، وتأجيرهم بقصد استخدامهم فى أعمال التسول فى قصر النيل، صدر الحكم بعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبدالله سلام وأسامة ابو شعيشع .

كشفت تحقيقات نيابة وسط القاهرة، أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على سيدة في عقدها الرابع من العمر أثناء قيامها بالتسول إلى المارة، وكان بحوزتها طفلة رضيعة لا يبدو عليها إنها طفلتها ، فاشتبه الأمن فى اختطافها، وتم اقتيادها إلى قسم شرطة قصر النيل.

وأقرت المتهمة أمام أحمد عبد الحكيم مدير نيابة وسط القاهرة الكلية، بالتحقيق معها أن الطفلة ليست طفلتها، وأن أم الطفلة اتفقت معها على استخدامها في التسول، واعترفت أنه منذ فترة قليلة جاءت إليها، ربة منزل في العقد الثانى من العمر، وعرضت عليها إعطائها رضيعتها لاستخدامها في أعمال التسول مقابل مبلغ مالى اتفقا فيما بينهم عليه، فوافقت على العرض، وبدأت العمل حتى قام رجال الأمن بالقبض عليها.

أمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار المتهمة الثانية "والدة الطفلة" بعدما أدلت المتهمة ببياناتها، وبمواجهتها بالتحقيقات اعترفت بالواقعة بسبب مرورها بظروف مادية صعبة فقررت استخدام طفلتها فى التسول لجلب النقود، دون علم أحد، خلال اليوم وتوفر له الطعام وتقوم باستلامها منها نهاية اليوم مع المبلغ المالي.

أنكرت السيدة تهمة الاتجار في البشر أو سبق ارتكاب أي منهما واقعة بيع أطفال للمتسولين، وأن هذه هى أول واقعة يرتكبونها، ووجهت النيابة للمتهمتين تهم الإتجار بالبشر والتسول وأمرت بحبسهم على ذمة القضية، حتى تم إحالتهم لمحكمة الجنايات التى اصدرت قرارها المتقدم.