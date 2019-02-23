شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تضبط 3 الآف قضية تنقيب وحيازة آثار خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية بكافة قطاعاتها، حيث استهدفت الأسواق ونجحت في ضبط 6970 قضية تموينية متنوعة، بينها ضبط 92 قضية إسطوانات بوتاجاز بمضبوطات بلغت 4893 إسطوانة بوتاجاز، وضبط 28 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 381757 لتر.

وأثمرت الجهود الأمنية عن ضبط 6850 قضية فى مجال الإستيلاء على السلع التموينية مدعمة ومخالفات المخابز ، وحيازة السلع الغذائية غير الصالحة للإستهلاك.. بمضبوطات بلغت "1280733 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة من بينها ضبط "448" قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى بمضبوطات وزنت "257,222طن" ، و "178" قضية بيع سلع تموينية مدعمة بالسوق السوداء بمضبوطات وزنت "36043 طن".

وتمكنت شرطة النقل والمواصلات من ضبط 3171 قضية متنوعة فى مجال عمل شرطة النقل والمواصلات، بالإضافة إلى ضبط تشكيلين عصابيين، فيما نجحت مباحث المصنفات في ضبط 473 قضية فى مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية.

وتمكنت شرطة المسطحات المائية من ضبط 439 قضية فى مجال حماية الثروة السمكية ، و800 قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، و336 قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف ، و288 قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية ، و87 فى مجال حماية الملاحة الداخلية ، وتأمين تنفيذ إزالة 1194 لحالات تعدى على نهر النيل والمجارى المائية والرقعة الزراعية ومنافع الرى والصرف، وتأمين 874 لنش وباخرة سياحية.

ونجحت وزارة الداخلية فى مجال أمن الموانئ فى ضبط 41 قضية تهريب، و610 قضايا متنوعة بقطاع أمن الموانى، وفى مجال الأمن السياحى تم ضبط 3561 قضية ومخالفة فى مجال "الحفر والتنقيب عن الآثار، التعدى على أرض آثار، حيازة قطع آثرية"، وتأمين تنفيذ إزالة 4196 حالة تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومجرى نهر النيل ومنافع الرى والصرف في مجال تأمين تنفيذ قرارات الإزالة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.