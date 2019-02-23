صفحة "رؤية مصر 2030" تنشر صور إنشاء "مسجد المولى" بمدينة العلمين الجديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس تواصل الشركات المسئولة عن تشييد وتنفيذ مدينة العلمين الجديدة، أعمالها ضمن خطة الدولة لبناء مدن جديدة، وفيما عرضت صفحة "رؤية مصر 2030"، بعض الصور التى تستعرض أعمال إنشاء مسجد "المولى"، داخل المنطقة التراثية فى مدينة العلمين الجديدة.



الشكل النهائى لمسجد المولى فى مدينة العلمين الجديدة

الشركة المنفذة تواصل أعمال إنشاء مسجد المولى فى العلمين الجديدة يذكر أن مدينة العلمين الجديدة تأتى ضمن مدن الجيل الرابع التى بدأت الدولة المصرية فى تنفيذها، وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفقد مطلع الشهر الجارى، عينات تشطيب الأبراج، والمنطقة الترفيهية الشاطئية بالمدينة، وشدد الدكتور مصطفى مدبولى، على ضرورة الاعتماد على مواد البناء والتشطيبات المصرية، تشجيعاً للصناعة المحلية، مع الاهتمام بجودة التشطيبات المنفذة.



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