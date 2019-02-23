الأمن العام يضبط 1400 قطعة سلاح و3 آلاف طلقة نارية بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزيرالداخلية، الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية، والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
وأسفرت الجهود عن ضبط "1405" قطعة سلاح ناري، عبارة عن "جرينوف، 139 بندقية آلية، 275 بندقية مششخنة، غير مششخنة، 92 طبنجة، 898 فرد محلي الصنع، "3271" طلقة مختلفة الأعيرة، 1688 قطعة سلاح أبيض".
تم اتخاذ الإجراءت اللازمة لكل واقعة وجار استمرار الحملات الأمنية.
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