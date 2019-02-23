يرتدي بنطال وتي شيرت أسود.. انتشال جثة شاب بمعدية الوراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

انتشل رجال الإنقاذ النهري بالجيزة، صباح السبت، جثة شاب مجهول الهوية بنهر النيل في منطقة الوراق.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة طافية بمنطقة معدية الوراق.

دفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، برجال الإنقاذ النهري، وتم انتشال الجثة لشاب يبلغ من العمر 20 سنة، يرتدي تي شيرت وبنطال أسود وسُترة حمراء.

ولم يعثر مع الشاب عن أية أوراق تفيد بهويته، وأكدت المعاينة تحت إشراف العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال الجيزة أنه لا توجد أي إصابات.

تم نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.