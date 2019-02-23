أول تعليق من "عبدالعال" عن إضافة 80 % من آخر خمس علاوات لأصحاب المعاشات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

وجه الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، رسالة طمأنة لأصحاب المعاشات بشأن تنفيذ الحكم الصادر بإضافة 80% من قيمة آخر خمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، مؤكدا أن وزيرة التضامن أعلنت احترامها لأحكام القضاء.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، تعقيبًا على كلمة النائب السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، الذي طالب بضرورة أن يتدخل المجلس، لإلزام الحكومة بتنفيذ ما جاء في هذا الحكم.

وأشار علي عبدالعال إلى أن الدستور نص صراحة على ضرورة احترام أحكام القضاء، والحكم الصادر مؤخرا لصالح أصحاب المعاشات محل دراسة الآن، وبعد الانتهاء من تلك الدراسة سيتم التنفيذ بالتنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة.

وقضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الفقي، نائب رئيس مجلس الدولة، أمس الأول، برفض الطعون المقدمة من وزيرة التضامن الاجتماعي، وأيدت حكم محكمة القضاء الإداري والقاضي منطوقه بإضافة 80% من قيمة آخر خمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.​