وزير الكهرباء: مصر من أكبر الدول المؤهلة لمنظومة الربط العالمي للكهرباء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، إن مصر من أكبر الدول في أفريقيا بالوقت الحالي بالإضافة إلى دولة جنوب أفريقيا، المؤهلة للدخول لمنظومة الربط العالمي للكهرباء لاسيما في أسيا وأفريقيا، متابعاً : "أفريقيا داخلة على منظومة كبيرة"

وأضاف وزير الكهرباء، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب اليوم السبت، برئاسة المهندس طلعت السويدي، أن هناك مشاورات جدية حالياً تُجرى مع قبرص لإنشاء خط بين "نيقوسيا" و"القاهرة"على مرحلتين 100 ميجا وات ومتوقع أن يتم زيادتهم.

وفي سياق متصل، أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن آخر عامين شهدا زيادة في حجم استثمارات لرفع كفاءة شبكات التوزيع تصل إلى نحو 11 مرة ضعف الاستثمارات التي تم إنفاقها خلال الـ10 سنوات الماضية، حيث يبلغ إجمالي الاستثمارات خلال الفترة من 2017/2018 حتى 2018/2019 إلى 22 مليار جنية، الأمر الذي ينعكس إيجابياً علي الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابع الدكتور محمد شاكر، موجهاً حديثة إلى النواب: "عدد كبير من المواطن يشعر بالتحسن، وأقول لكم أن الأمور ماشية بطريقة مدروسة، بالطبع لا أدعي أنني مبسوط بنسبة 100% أي إننا وصلنا إلى رقم (1) لكننا أيضا لسنا رقم صفر".

ولفت وزير الكهرباء، إلى أنه في إطار خطة التطوير، يتم حالياً تحديث مراكز التحكم في شبكات توزيع الكهرباء، لافتاً إلى أن المرحلة الحالية (الأولى) تشهد تطوير 12 مركز تحكم، بالإضافة إلى خطة تطوير أكشاك الكهرباء، والتي كانت بمثابة "مأساة" على حد وصفه، قائلاً: يتم تغييرها بالكامل، مش مجرد تلطيخ بالبوية، وبعد ما المحافظ يمشي نشيلها".

ونوه وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أنه يجري حالياً تركيب 250 ألف عداد ذكي، ضمن خطة تغيير العدادات القديمة.​