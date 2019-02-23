مصر | بدء محاكمة مدير "الصيادلة" وفرد أمن بتهمة التعدي بالضرب على الصحفيين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدء محاكمة مدير "الصيادلة" وفرد أمن بتهمة التعدي بالضرب على الصحفيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت محكمة جنح قصر النيل، محاكمة المتهمين رجب محمد سلامة فرد أمن نقابة الصيادلة، وفايز شطا المدير الإداري للنقابة،بتهم الضرب الصحفيين ووسرقة متعلقاتهم وحيازة أدوات تستخدم للاعتداء علي الصحفين

وكانت النيابة أحالت المتهمين إلى المحاكمة بعد أن اتهمت صحفية "الوطن" إسراء سليمان الزميلة بالقسم السياسي، في المحضر رقم 16061 جُنح قصر النيل، نقيب الصيادلة، محيي عبيد، ورانيا صقر، عضو مجلس النقابة، وفايز شطا، مدير النقابة، وأفراد الأمن الإداري بالتحريض والمسؤولية عن الاعتداء عليها وضربها، أثناء مباشرة عملها الصحفي، موضحة أنها "تعرضت للضرب خلال حديثها مع المرشح على منصب النقيب، كرم كردي، ونتيجة للاعتداء سقط هاتفها على الأرض، وواصلت مجموعة من أنصار النقيب والأمن الإدارى الضرب وجذبها من شعرها، فسقطت واستولى أمن النقابة على هاتفها المحمول".

وكان في وقت سابق قاضي المعارضات في محكمة جنوب القاهرة قرر إخلاء سبيل فرد أمن الصيادلة بكفالة 10 آلاف جنيه بعد أن قررت النيابة حبسه على ذمة التحقيقات بعدما تعرف عليه المجني عليهم في التحقيقات التي استمرت عدة ساعات، أمام نيابة قصر النيل، وأكدوا أنه كان موجوداً خلال الأحداث داخل مقر نقابة الصيادلة وقت وقوع الاعتداء عليهم واحتجازهم داخل مقر النيابة، كما استمعت النيابة إلى أقوال شهود العيان على الواقعة، ومن بينهم المرشح على منصب نقيب الصيادلة، كرم كردي.

كما استمعت نيابة قصر النيل لأقوال الصحفيين الذين تعرضوا لاعتداء وإصابات، عقب تحويلهم لمستشفى المنيرة لتوقيع الكشف عليهم وإعداد تقارير طبية بحالتهم، وطبيعة الإصابات التى لحقت بهم، لإرفاقها بالتحقيقات، كما انتقل فريق من النيابة إلى مقر نقابة الصيادلة لإجراء معاينة لموقع الأحداث.