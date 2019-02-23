مصر | "رأته يمارس الرذيلة مع جارته فقتلها".. حبس زوج و4 آخرين بعين شمس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "رأته يمارس الرذيلة مع جارته فقتلها".. حبس زوج و4 آخرين بعين شمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة عين شمس الجزئية برئاسة المستشار شريف عيسوي، اليوم السبت، بحبس 5 متهمين بقتل ربة منزل اكتشفت خيانة زوجها داخل شقة الزوجية، بعين شمس 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير مفصل بسبب الوفاة.

وكشفت التحقيقات قيام المهتمين وهم "زينب. م"، حماة المجني عليها، وابنها "أيمن. ا"، زوج المجني عليها، وعشيقته "نهى. م"، وشقيق المتهم الثاني، ومتهم آخر، بقتل المجني عليها عقب اكتشافها خيانة زوجها المتهم الأول داخل شقته الزوجية مع المتهمة الثالثة.

وأضافت التحقيقات أنه عقب عودة المجني عليها لمنزل الزوجية شاهدت المتهم الأول والمتهمة الثانية "جارته" أثناء ممارستهما الرذيلة داخل غرفة النوم بشقتها فحاولت فضحهما أمام الأهالي فقرر التخلص منها بالاشتراك مع باقي المتهمين.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم استعان بعشيقته "جارته" وباقي المتهمين وقاموا بلف الجثة في أكياس بلاستيكية وسجادة ووضعوها أسفل السرير في إحدى غرف النوم بالشقة، تمهيدًا للتخلص منها، لكن انبعاث رائحة تعفن الجثة بعد مرور 3 أيام على إخفائها، كشف الأمر.

تعود تفاصيل الواقعة عقب ورود بلاغ من الأهالي لقسم شرطة عين شمس، يفيد بانبعاث رائحة كريهة من شقة أحد الجيران، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث، إلى مكان الواقعة، وتبين أن الشقة عبارة عن 3 غرف وصالة وحمام، وبالفحص تبين أن هناك جثة لسيدة فى العقد الثاني من عمرها، ملفوفة في أكياس بلاستيكية وسجادة، أسفل سرير غرفة النوم.

وتبين من التحريات والتحقيقات، أن وراء الواقعة "زينب. م"، حماة المجنى عليها، وابنها "أيمن. ا" زوج المجنى عليها، وعشيقته "نهى. م"، حيث تبين أن المتهمة والدة زوج المجنى عليها دائمة التعدى بالضرب عليها وتعذيبها فى شقتها.

وكشفت التحريات أن المجنى عليها اكتشفت خيانة زوجها مع جارتها الذى كان يقيم علاقة جنسية معها داخل شقتها، وعندما حاولت مواجهته اعتدى عليها بالضرب فقرر التخلص من زوجته بمساعدة عشيقته ووالدته التى كانت ترغب فى زواج ابنها من جارتهم، وعقب قتلها طعنًا بالسكين وضعوا جثتها فى سجادة وأكياس بلاستيك وتركوا الشقة حتى تم القبض عليهم