مصر | بعد قليل.. أولى جلسات محاكمة مدرس مساعد بالمعهد القومي للأورام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد قليل.. أولى جلسات محاكمة مدرس مساعد بالمعهد القومي للأورام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظر بعد قليل، محكمة جنايات القاهرة، أولى جلسات محاكمة المتهم الهارب سامح فؤاد العيسوي، 48 سنة، المدرس المساعد بالمعهد القومي للأورام باحدى الجامعات الحكومية لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع قيمته 55 مليونا و373 ألفا و200 جنيه.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار مجدي مرسي خليل وعضوية المستشارين محمد خيري عبد السلام وسالم عبد العزيز سيد.

وتضمن أمر الإحالة والتحقيقات التي باشرها رفيق السعدي رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع أن المتهم بصفته مدرس مساعد ومنتدب للعمل بإدارة الخدمات الطبية برئاسة الجمهورية أثناء فترة حكم تنظيم الإخوان الإرهابي كطبيب بنظام نصف الوقت وفي نفس الوقت كان عضوا بالتنظيم حصل لنفسه ولزوجته ولأولاده على كسب غير مشروع قيمته 55 مليونا و373 ألفا و200 جنيه وهو الأمر الذي ترتب عليه زيادة ثروته بما لا يتناسب مع مصادر دخله المشروع.

وأسفرت تحريات مباحث الأموال العامة عن امتلاك المتهم العديد من الفيلات والوحدات السكنية الفاخرة التي قدرت بـ55 مليون جنيه، بما لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة وكانت تلك الزيادة غير المبررة في الثروة نتيجة انضمام المتهم لتنظيم الإخوان الإرهابي وإخفاءه أموال التنظيم باكتساب ممتلكات لإخفاء مصدرها وكيفية التصرف فيها.

وكشفت التحقيقات، عن تعمد المتهم الإدلاء عمدا ببيانات غير صحيحة في إقرارات ذمته المالية بتعمده إغفال كافة ممتلكاته واكتفى بذكر بعضها بهدف إخفاء هذه الثروة.