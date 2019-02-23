مصر | اليوم.. استكمال سماع شهود محاكمة 213 متهما بـ"تنظيم أنصار بيت المقدس"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. استكمال سماع شهود محاكمة 213 متهما بـ"تنظيم أنصار بيت المقدس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستكمل اليوم، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، سماع باقى الشهود بجلسة محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، وذلك لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيال ضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزيرالداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم،وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد وسكرتارية معتز مدحت.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علىحقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فيحركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.